Instalada nesta semana na USF Vila Nasser, a carreta de prevenção ao câncer do Hospital do Amor garantirá a realização de exames para diagnóstico precoce da doença às moradoras da região. A ação é uma parceria da Prefeitura Municipal de Campo Grande com o hospital, que facilitará o acesso aos exames a mulheres de diversas regiões do município.

No Vila Nasser as equipes ficarão até o dia 28 de julho, onde será feita a coleta de material para exames citopatológicos e mamografias, de acordo com a demanda apresentada na unidade. Na semana passada a carreta já esteve na USF Itamaracá, onde realizou XXX exames nos quatro dias que esteve no local.

A carreta tem capacidade de realizar até 50 exames por dia, sendo feito o chamamento das mulheres através dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), que durante as atividades em domicílio irão orientá-las a buscar as unidades de saúde, caso se enquadrem nos critérios para análise.

Os exames podem diagnosticar o câncer de cólon de útero e o de mama, os dois mais comuns entre as mulheres. Em Mato Grosso do Sul, o Instituto Nacional do Câncer (INCA), cerca de 19,54 mulheres a cada cem mil mulheres tiveram câncer de colo de útero em 2020. Os casos de câncer de mama são ainda mais comuns, 61,05 a cada 100 mil mulheres.

Além da carreta, estes exames também podem ser realizados, ou solicitados, em todas as unidades de saúde do município. Confira o calendário da carreta até o final do ano: