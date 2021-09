Essencial para avaliar a saúde dos pacientes e diagnosticar doenças muitas vezes silenciosas, os exames laboratoriais desenvolvem papel importante na medicina preventiva, mas que muitas vezes não estão à disposição da população mais carente.

Para atender a demanda por saúde das comunidades em que atua, o Programa Rede Solidária, desenvolvido pelo Governo do Estado e gerido pela Sedhast, em parceria com a Unigran de Campo Grande, está disponibilizando a coleta e resultado de exames laboratoriais gratuitamente para os beneficiários do programa e para a população em geral.

Segundo o coordenador de estágios do Curso de Biomedicina e responsável técnico do laboratório da Unigran, professor Rhanany Palozi a expectativa é oferecer até novembro exames para 350 pessoas. “Os acadêmicos precisam ter esse conato com a comunidade que eles irão atender quando profissionais formados e o Rede tem essa demanda. Para nós essa parceria é muito importante, oferecer para a população um resultado de qualidade e para nossos acadêmicos uma formação de qualidade”, afirmou. O professor também alertou para a necessidade de fazer regularmente esse tipo de exame. “O objetivo de realizar sempre um check-up é a profilaxia. É através desses resultados que é possível fornecer informações que irão detectar alterações importantes para saúde, detectando algo fora da normalidade poderemos encaminhar o paciente para atendimento médico adequado”.

Marivânia Delmondes, assistente social do Rede Solidária, destaca a importância para a população da iniciativa. “Nós já contávamos com essa parceria antes da pandemia, agora com a retomada das atividades do programa, poder oferecer esse reforço no atendimento aos nossos beneficiários é muito bom. Buscamos também ampliar os exames oferecidos, possivelmente vamos disponibilizar exames preventivos para as mulheres”.

Para a beneficiária do programa Elaine Santana, a iniciativa foi de grande valia. “Gostei muito que o projeto está oferecendo esse tipo de exames no local. Eu estava precisando fazer hemograma há muito tempo, no posto de saúde é um pouco demorado. Agora é só aguardar o resultado é levar para o médico verificar. Já temos meio caminho andado. Veio em boa hora”, comemorou.

De setembro até novembro, uma vez ao mês, serão oferecidos através da parceria com a Unigran, hemograma com 16 tipos de exames e análise de urina e fezes. As coletas serão realizadas nas duas unidades do Programa Rede Solidária, nos bairros Dom Antônio Barbosa e Jardim Noroeste. Para maiores informações entre em contato: (67) 3308-3041 ou (67) 3344-3877.