Parceria entre Sanesul e Sesai leva água potável a 150 famílias indígenas

Na última sexta-feira, 30 de junho, foi apresentado relatório de ações feitas na Reserva Indígena de Dourados nas Aldeias Jaguapirú e Bororó com apoio da Sanesul, para combate da insegurança hídrica predominante nas aldeias do Estado, mas, sobretudo, entre os Guarani Kaiowa e Terena que habitam as aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados.

Em fevereiro de 2023 foi criado um Grupo de Trabalho para combater o desabastecimento hídrico na RID (Reserva indigena de Dourados) e desde então os órgãos envolvidos avaliaram a situação, sugeriram ações e foram a campo efetivar o projeto.

Os engenheiros Rafael Ceccim Cardoso, Weslei Pereira, Karolkne Bonzi e Gilmara Galache, da Sesai-MS, canalizaram seus esforços para garantir que cerca de 150 famílias, que anteriormente eram atendidas por caminhão-pipa ou não tinham acesso à água, passassem a receber água potável após a celebração da parceria.

Os deputados Geraldo Resende (PSDB) e Lia Nogueira (PSDB) estavam presentes, além deles o vice-governador do estado Barbosinha(PP), o Presidente da Câmara Laudir Munaretto (MDB) e o Procurador Marco Antônio Delfino de Almeida estavam presentes na reunião e acompanharam as ações do relatório.

Geraldo Resende garantiu que seu mandato em Brasília buscará o recurso necessário para as obras de saneamento básico.

O Professor universitário Aguilera de Souza, liderança indigena na RID, disse à reportagem que este é um momento histórico para a comunidade indígena de Dourados.

“Atualmente, temos cerca de 20 mil pessoas morando na RID (Reserva Indigena de Dourados) que esperam uma ação como esta há mais de 20 anos, água é um direito humano e fico muito feliz em fazer parte deste momento. Agora não há mais o que se discutir a título de projeto, mas de valores que precisam ser empenhados pelo governo federal. Saio muito feliz desta reunião, pois penso que muitas crianças deixarão de faltar na escola por ausência de água para fazer sua higiene básica, as mães indígenas também não vão ter que queimar roupas por estarem sem água para lavar seus pertences”, disse Aguilera.

O trabalho executado na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul é a demonstração de que esforços conjuntos dos Governos Federal e Estadual em parceria com a SANESUL e o DSEI/MS são possíveis, basta ter vontade política. O momento é histórico, afinal, a comunidade indigena de Dourados espera pelo direito ao acesso à água potável há mais de duas décadas.

