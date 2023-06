Parceria estratégica de Modal com TerraMagna viabiliza operação de R$ 500 milhões

O Banco Modal firmou aliança estratégica com a TerraMagna, uma das principais fintechs de agronegócio do mundo, em uma parceria que viabilizou uma operação de R$ 500 milhões. A colaboração possibilitou o aumento da carteira de financiamentos para indústria e distribuidores de insumos da TerraMagna, que, com o aumento, atingiu a marca de R$ 950 milhões em 2023. Além disso, a cooperação de longo prazo permite que o Banco Modal forneça recursos para sustentar o crescimento contínuo da carteira da TerraMagna dentro do agronegócio.

Combinando tecnologia, inteligência de mercado e uma equipe experiente em crédito agrícola, a TerraMagna oferece recursos para indústrias, distribuidores de insumos e agricultores através de financiamentos para aquisição de insumos. Isso permite aos empreendedores do setor expandir suas receitas, diversificar ofertas e aumentar margens, promovendo o crescimento sustentável do mercado agro – um dos principais motores da economia brasileira, gerando crescimento e incremento de exportações e empregos.

Liderada pelo Strategic Transactions Group do Banco Modal, a operação ocorreu em um momento crucial para a TerraMagna, viabilizando a ampliação da carteira de financiamentos da companhia em mais de cinco vezes. Com acesso a funding e atuando em um mercado imenso e carente de crédito, a TerraMagna mantém sua posição de liderança entre as fintechs do mercado de crédito agro.

“Estamos muito felizes em estabelecer esta parceria de longo prazo com a TerraMagna. Acreditamos muito no modelo de crédito desenvolvido pela companhia, que combina alta tecnologia com algoritmos proprietários. Apoiaremos a empresa em suas futuras etapas de desenvolvimento e também estamos discutindo como ajudar a equipe em outras frentes de trabalho para crescer no Agronegócio, uns dos carros-chefes da economia brasileira”, afirma Stephane Lopes, head do Strategic Transactions Group do Modal.

O Modal destaca o posicionamento e resultados singulares da TerraMagna, ressaltando a equipe com excelente histórico e performance de crédito única, diferenciando-se do mercado em geral – não apenas nos últimos anos, como também com destaque aos resultados apresentados durante o período atual, muito mais sensível em se tratando do business de crédito.

A performance de crédito da empresa foi mantida durante um crescimento significativo – um aumento de 5 vezes na carteira, totalizando R$ 1,2 bilhão de crédito em 2022 e alcançando o seu breakeven no primeiro trimestre de 2023. Também no primeiro trimestre, a empresa cresceu em 7,5 vezes a sua receita, comparado ao mesmo período do ano anterior, alcançando R$ 29 milhões.

“Além de a parceria de longo prazo com o Modal impulsionar o crescimento contínuo dos nossos financiamentos para o agronegócio, estamos entusiasmados por compartilharmos uma visão para o mercado agro e pelo alinhamento que valoriza não apenas o aumento significativo da nossa carteira, mas também a nossa performance de crédito, resultado da tecnologia e diligência em nossas políticas de crédito”, complementa Bernardo Fabiani, CEO da TerraMagna.

Na operação, a companhia contou ainda com a assessoria da VS1 Capital. “A sinergia entre o excepcional desempenho da TerraMagna, seu modelo de negócio e a participação direta dos founders, com o profissionalismo e senso de oportunidade do time Modal, foram fundamentais para o sucesso da operação. O agro continua sendo a principal alavanca de crescimento do nosso PIB e estamos muito satisfeitos em contribuir com a trajetória dessas duas potências”, destaca Vinícius Senna, sócio-fundador da VS1.