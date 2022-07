Esta semana, a equipe do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) está ministrando, na sede da OAB/MS na Capital, o primeiro curso de Mediação e Conciliação Judicial. Na verdade, a capacitação é resultado da parceria estabelecida pelo Tribunal de Justiça, por meio do Nupemec, e a OAB/MS, por meio da Comissão de Mediação e Conciliação, com objetivo de instruir todos os que participam da comissão da OAB/MS.

Importante lembrar que o curso atende ao disposto na Resolução nº125/010, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesses e teve como base a utilização de métodos adequados de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação. No total, 16 pessoas participam da capacitação e formação de mediadores e conciliadores judiciais.