Quatro novos leitos de terapia intensiva (UTI) Neonatal serão abertos até a próxima semana na Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande. A expectativa é de que mais outros 11 leitos entrem em funcionamento ainda no primeiro semestre de 2022.

Segundo o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, além de ampliar a oferta de atendimento à população, o objetivo é desafogar outras unidades hospitalares.

“Há uma necessidade histórica quanto a este tipo de atendimento e a criação de novos leitos se faz necessária para que a gente consiga absorver parte desta demanda e possa prestar uma assistência para o recém-nascido e evitar assim complicações futuras”, diz.

A abertura dos novos leitos é fruto de parceria da Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Sáude (Sesau), e da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), com a Maternidade Cândido Mariano.

Atualmente, o Município conta com 44 leitos de UTI Neonatal contratualizados com os hospitais A Capital recebe pacientes de diversos municípios do Estado.

A UTI Neonatal é um espaço reservado para tratamento de prematuros e de bebês que apresentam algum tipo de problema ao nascer. Nem sempre os bebês internados nas UTI’s neonatais estão doentes. Algumas vezes eles estão apenas crescendo e se tornando aptos para respirar, sugar e deglutir. Este fato necessita de uma amadurecimento que só acontece por volta das 34-35 semanas de idade gestacional. Infelizmente, os bebês são vulneráveis, mas ao receber alta ele já é capaz de realizar todas estas funções, na maioria das vezes. Muitas pessoas estão envolvidas neste processo para oferecer o melhor tratamento a estes recém-nascido

Exames e cirurgias

Outra iniciativa que está sendo executada pela Maternidade Cândido Mariano com a a parceria da Prefeitura de Campo Grande e a realização de cirurgias e exames ginecológicos e pediátricos. Ao todo serão 800 procedimentos eletivos nos próximos 12 meses.

“A ampliação dos serviços é muito importante, pois assegura que o paciente tenha acesso ao diagnóstico ou ao procedimento cirúrgico de forma mais célere, considerando ainda que os atendimentos eletivos foram diretamente impactados por conta da pandemia de Covid-19”, destaca o secretário José Mauro Filho.