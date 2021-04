Parlamentar e seu assessor participaram de uma “festinha” particular com um homem de origem haitiana em Sorriso, no estado vizinho. De acordo com informações o parlamentar e o assessor davam sempre indiretas sobre o seu órgão genital quando abasteciam no posto de combustível. Contudo na última vez que foi “paquerado” o frentista aceitou o convite. Logo após a “festinha” o parlamentar e seu assessor precisaram procurar atendimento em um hospital particular. Ambos sofreram laceração anal e um dos ferimentos precisou levar pontos.