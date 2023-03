Na tribuna nesta manhã (7), a deputada Lia Nogueira (PSDB) abordou a questão da Saúde em Dourados e a violência contra a mulher. “Trago duas temáticas hoje. A primeira é a Saúde, que não pode ser tratada de forma improviso, ainda mais na saúde pública, isso não cabe, é um dever do Estado. Represento a Grande Dourados e trago relatos tristes de duas mortes que ocorreram em fevereiro deste ano na Unidade de Pronto Atendimento [UPA] em Dourados, que revelam a precarização da saúde no município. Costumo dizer que o Sistema Único de Saúde [SUS] não é de graça, pagamos por ele, pois é resultado dos nossos impostos”, ressaltou a parlamentar.

“Logo, o governo, seja estadual ou municipal não faz favor algum em realizar um bom atendimento para que não aconteça o que houve nos casos que vou relatar. O menino Samuel, de apenas dois anos, atendido e medicado na UPA, retornou no dia seguinte e já não havia mais o que fazer. Não foi feito exame algum no menino, só o físico. E a família denunciou negligência neste caso. Não foi diferente com o adolescente Julio César Arthur da Costa Escobar, de 14 anos, um dos destaques no futebol, ele também foi atendido e medicado na UPA sem nenhum exame mais aprofundado, e quando retornou, acabou falecendo no Hospital da Vida”, declarou.

Estou elaborando um requerimento junto ao Ministério Público para saber quem é o culpado, e quem for, seja punido. Também faremos um requerimento para o acompanhamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública [Sejusp]. O prefeito de Dourados disse que vai apurar o caso. A Fundação de Saúde [Funsaud] também irá apurar, mas eu não poderia me calar, as famílias me procuraram, e quero deixar registrada a minha indignação aqui pois reflete o que acontece na Saúde de nosso Estado”, concluiu.

O segundo assunto abordado pela parlamentar foi a violência contra mulher, lembrando o ataque que a vereadora Rosane Jung (PSDB) sofreu de colegas parlamentares, em Maracaju. “Neste mês da mulher não é só de celebração, e sim de muita reflexão. Ainda temos que falar ainda da violência contra nós mulheres, no momento em que deveríamos estar debatendo o espaço que devemos ocupar. Também sofri perseguição quando eu era vereadora, e trago para esta Casa de Leis para debatermos e avançarmos. Até quando enfrentaremos a violência de gênero”, alertou Lia Nogueira.

A deputada Mara Caseiro (PSDB), falou sobre necessidade de abordar na Assembleia Legislativa o combate à violência contra as mulheres. “Aqui falamos bastante da participação da mulher na política, e do combate à violência sexual. É muito importante debatermos, somos 2 mulheres e 22 homens, e eu fico feliz sobre os projetos que partem dos deputados estaduais de combate ao assédio e violência contra as mulheres. Temos que chegar aos homens e criar os filhos para não discriminar e respeitar as mulheres”, afirmou.

Para o deputado Professor Rinaldo (Podemos) essa é uma preocupação fundamental para a sociedade. “ Uma questão primordial é a questão da Saúde, em que as pessoas precisam de um atendimento merecido, principalmente em um momento de vulnerabilidade. Acompanhei o atleta de Dourados que faleceu tão jovem, não há como brincar e improvisar, e lamentavelmente vemos essa cena ser reeditada. Acompanhei o caso de Dona Francisca, que ficou nove anos esperando uma cirurgia, e ela não resistiu. Deixo consignado aqui a minha solidariedade na Saúde. Também não podemos permitir nenhum tipo de discriminação às mulheres”, relatou.