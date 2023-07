Parlamentares do PL anunciam pedido de impeachment contra Barroso

O senador Jorge Seif (PL-SC) e deputado Carlos Jordy (PL-RJ) anunciaram na manhã desta quarta-feira (19), durante entrevista coletiva no Senado, o encaminhamento de um pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão das suas declarações de cunho político feitas durante evento da União Nacional dos Estudantes (UNE), na última quarta-feira (12), em Brasília.

O documento que será protocolado na secretaria da Mesa do Senado tem a assinatura de 13 senadores e 70 deputados de oposição e sustenta que Barroso cometeu um crime de responsabilidade previsto pela Lei 1079/1950, ao praticar atividade político-partidária. Por isso, os parlamentares entendem que o ministro deve ser impedido da sua função mediante processo a ser aberto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A prova de que o ministro exorbitou das suas funções estaria, segundo os parlamentares, na frase dita em público no encontro da UNE: “Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”. A expectativa dos autores do pedido é que ele possa receber a assinatura de outros congressistas.