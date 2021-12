Seja para passear ou se exercitar, quem frequenta o Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, deve ficar atento aos horários diferenciados neste fim de ano.

Diariamente, o Parque abre os portões às 6h e permanece com visitação até as 21h. Entretanto, em 24 e 25 de dezembro, dias de celebração do Natal, o espaço fechará mais cedo: às 19h30.

O horário diferenciado será repetido em 31 de dezembro e 1° de janeiro de 2022, datas de comemoração do Ano Novo.

Administrado pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), o Parque das Nações Indígenas está localizado na região Leste da Capital e é um dos maiores parques urbanos do país, com 1.163.876,98 m² de área.

O acesso é feito por seis portais oficias: três localizados na Avenida Afonso Pena (Kaiowá, Guarani e Nhandeva), um na Rua Ivan Fernandes Pereira (Guató) e dois na Rua Antônio Maria Coelho (Kadiwéu e Terena).

Parques do Prosa e das Matas do Segredo

O Parque Estadual do Prosa, que se conecta com o Parque das Nações Indígenas, está sem atividade de visitação no momento devido a obras em seu interior.

Já o Parque Estadual das Matas do Segredo atende grupos de visitantes mediante agendamento, a partir das 8h, nas terças e quintas-feiras. O telefone para agendar a visita é 67 3351-9549. Os grupos podem ter até 12 pessoas e a visitação tem duração aproximada de 90 minutos.