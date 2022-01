As obras de revitalização do Parque dos Poderes avançam e, com isso, o trecho da Avenida do Poeta, entre a rotatória do condomínio Beirute e a Avenida Afonso Pena, foi liberado na tarde desta quinta-feira (27).

Interditada há duas semanas, a pista que margeia a reserva do Parque Estadual do Prosa estava interditada os serviços de recuperação do pavimento asfáltico, através do processo de reciclagem de base e capa. Há a previsão de interditar o outro lado da pista nas próximas semanas. “Os trabalhos serão realizados por etapa, visando não comprometer o acesso aos postos e aos condomínios ali existentes”, explicou o engenheiro responsável pela obra, Rafael Monteiro Mendonça.

Serviços pontuais continuam, sem interrupção, o que requer a atenção de quem transita nas dependências do complexo.

Mais da metade concluída

Desde junho de 2021 o Parque dos Poderes está em obras, mais da metade dos serviços previstos na revitalização (60%) já estão concluídos. Grande parte da restauração do pavimento já foi executada. Calçadas, ciclovias e paisagismo também são intervenções que já estão com os serviços avançados. 70% dos pontos de ônibus novos já foram instalados, restando, ainda, a colocação dos bancos.

Em paralelo a obra, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) está fazendo a troca de sinalização vertical (placas), assim como a pintura horizontal, para contribuir com o acesso e o trânsito local.

Criado há 40 anos, o Parque dos Poderes recebe sua primeira obra completa com investimento superior a R$ 18,9 milhões. Além de abrigar as sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o complexo se tornou um dos principais cartões postais da cidade e destino de famílias aos finais de semana, para passeio e pratica de exercícios através do programa “Amigos do Parque”.