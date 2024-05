Parreira curado do câncer, diz médico

O ex-Técnico Carlos Alberto Parreira (81) está curado do câncer, revela ex-médico da Seleção da CBF, José Luiz Runco. “Ele está curado. Do problema, em si, curado”.

Personagem marcante na conquista do tetracampeonato da Seleção Brasileira, em 1994, nos Estados Unidos, Parreira afirmou no domingo (26), no Maracanã, durante o evento Futebol Solidário, que está se sentindo muito bem. O treinador superou um Linforma de Hodgkin.