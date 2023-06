Participação da China na exportação total da carne bovina brasileira atingiu apenas 30,4% em abril

O acompanhamento realizado pelo PecSite no decorrer dos últimos 24 meses considerando o volume embarcado para a China e o total exportado pelo Brasil aponta que em abril último, a participação atingiu apenas 30,4%, voltando a patamar inferior ao atingido em janeiro de 2022 e superando, apenas, os baixos volumes e participação verificados no último trimestre de 2021, quando houve interrupção no fornecimento da proteína ao mercado chinês.

No decorrer de 2023 nova interrupção contribuiu para derrubar ainda mais os volumes e, consequentemente, resultando numa participação menor, de apenas 33,8% no segundo bimestre, enquanto no primeiro, ainda atingiu expressivos 52,2%. Com isso, o primeiro quadrimestre apontou participação de 43,7% sobre o total embarcado, enquanto no mesmo período do ano passado foi de 48,2%.

De toda forma, nos últimos 12 meses – maio de 2022 a abril de 2023 – a relação ainda é favorável, atingindo 53,7% do total, enquanto no mesmo período imediatamente anterior atingiu apenas 40,9%.