Participação popular é vital no debate do PPA em Dourados

Com a participação de mais de 300 pessoas, o auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em Dourados sediou, nesta sexta-feira (23), o segundo encontro regional para discussão do PPA (Plano Plurianual) que visa estabelecer o planejamento das ações do Governo do Estado para os próximos quatro anos.

O vice-governador Barbosinha abriu a etapa de Dourados representando o Governo do Estado e saudou os participantes, entre eles dirigentes sindicais da área urbana e rural, vereadores, prefeitos e representantes dos municípios que integram essa região, detalhando a importância de um governo aberto e receptivo às demandas da comunidade.

“O PPA é um instrumento que reúne as políticas públicas de investimentos para os próximos quatro anos. Um Estado que se propõe próspero, inclusivo, verde e digital precisa atrair as pessoas para esse debate. A sociedade civil organizada traduz o sentimento da população e, com isso, a gente consegue mensurar e medir o que se propõe, a participação da população é essencial”, disse Barbosinha, que conduziu, juntamente com o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo da Segov (Secretaria estadual de Governo), Thaner Castro Nogueira, os trabalhos em Dourados.

Encontros regionais dessa modalidade, conforme definiu o secretário-executivo Thaner Nogueira, visa dimensionar a capacidade que se deva atribuir ao Estado de executar uma estrutura de forma a tornar Mato Grosso do Sul competitivo, equivalente às perspectivas do crescimento econômico, “projetando o atendimento das demandas reclamadas, de forma que, se a gente vier a errar, e isso é natural, tenhamos as condições ideais de corrigir rumos e não desperdiçar recurso público”.

O reitor da UEMS, professor Laércio de Carvalho, anfitrião do evento em Dourados, disse que a instituição já vem debatendo sugestões a serem inseridas no PPA 2024-27. “Já nos antecipamos em alguns encontros com o governador Eduardo Riedel e estamos aperfeiçoando nossas reivindicações, dentro da perspectiva do ensino, pesquisa e extensão, e elencando novos desafios como a questão da Rota Bioceânica e avançar em pautas que são caras ao nosso governador, voltadas à inclusão e a prosperidade para Mato Grosso do Sul”.

Carvalho, que preside o Crie (Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior) em Mato Grosso do Sul, destacou a importância da participação da comunidade. “As mudanças acontecem pelo debate, e aqui a gente consegue acompanhar o desenvolvimento dos programas que são realizados no Estado e incluir parte das propostas da nossa Universidade Estadual, principalmente quando recebemos a equipe do Governo na nossa Universidade e podemos compartilhar dessa vontade em implementar políticas que venham a acompanhar esse desenvolvimento”.

Descentralizando decisões

O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Ângelo Ximenes, defendeu a necessidade de que sejam incluídas no PPA “a discussão de estradas rurais, questão de armazenagem, programação de escoamento da safra e políticas capazes de atender o produtor da porteira pra fora, proporcionando a segurança jurídica com direitos e deveres ao cidadão da área rural”. Paulo Campione, presidente da Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), elogiou a proposta de consulta popular na formatação do próximo Orçamento do Estado: “É muito importante participar da montagem desse PPA e o Governo foi muito feliz em vir ao nosso pólo regional de quase 1 milhão de pessoas para ouvir as demandas de Dourados e região”.

Para o vereador Elias Ishy (PT), que participou do encontro de Dourados junto com os colegas Marcelo Mourão (Podemos), Tânia Cristina (PP) e o presidente da Câmara, Laudir Munaretto (MDB), disse que a comunidade está tendo, “pela primeira vez”, a oportunidade de apresentar as principais reivindicações do Município e região. “Descentralizando as decisões, teremos um planejamento, e vamos saber onde está sendo investido o dinheiro público, de acordo com as aspirações principais da população”.

Dourados, conforme observou o representante do prefeito Alan Guedes, advogado Oscar Kruger, mostrou um dos principais gargalos do Município, na área da saúde. “O financiamento da macro complexidade precisa ser melhorado, o Governo precisa olhar pra isso, avançamos muito, mas precisamos mais. Temos um aeroporto em fase final, mas há necessidade de inserir o terminal de passageiros nessa programação e na área de ensino passamos de 27 mil para 34 mil alunos. “Estamos dando conta disso, mas precisamos de mais salas de aula, novas escolas, estamos elencando essas demandas e destacamos a importância de momentos como esse para avançar ainda mais na participação do cidadão nesse debate”.

O prefeito de Maracaju, Marcos Calderan (PSDB), considerou decisiva a oportunidade de os prefeitos e a população em geral conhecer onde o Estado está investindo. “Nós temos uma área para o novo aeroporto, queremos a infraestrutura do Governo, temos uma demanda muito grande na área habitacional, já adquirimos a área com recursos próprios, mas precisamos de esgoto, asfalto, água e luz, que demanda um olhar do Estado. Isso não é diferente com os demais municípios, mas importante é que estamos tendo a oportunidade de participar desse Governo que é presente e atuante nas nossas vidas”.

Calendário

As etapas de debate do PPA começaram por Três Lagoas na terça-feira (20) e seguem até o dia 7 de julho, nos municípios de Bonito, Coxim, Corumbá e Naviraí, encerrando em Campo Grande. No encontro de Dourados estiveram reunidos lideranças representativas do município-sede e ainda de Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Caarapó, Coronel Sapucaia, Douradina, Fátima do Sul, Itaporã, Laguna Carapã, Maracaju, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sete Quedas, Tacuru e Vicentina.

Clóvis de Oliveira, Vice-governadoria

Fotos: João Garrigó

