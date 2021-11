A partir de hoje (22), os turistas que desembarcarem no Aeroporto Internacional de Campo Grande terão o privilégio de serem recepcionados pelo Quinteto de Jazz da Sectur. O grupo apresenta o melhor da música clássica e regional até a quarta-feira (24).

A ação acontece para receber os Legisladores Estaduais que participam da 24ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), que tem estimativa de público de 30 mil participantes nos formatos on-line e presencial.

A Conferência acontece na Capital nos dias 24, 25 e 26 de novembro. “Redesenhando os caminhos do Parlamento” é o tema central do debate que está em sua 24ª edição, no ano em que a entidade comemora o jubileu de prata, 25 anos de fundação, e a capital sede eleita, por votação da diretoria executiva, foi Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do Sul.

Serão promovidos importantes debates, dirigidos por personalidades de renome mundial, entre parlamentares, assessores, servidores legislativos, ministros, candidatos presidenciáveis e delegações internacionais, para tratar dos desafios do cenário mundial pós-crise pandêmica. Mais informações sobre o evento serão divulgadas em breve.