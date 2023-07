Participe do PPA e responda quais ações devem ser priorizadas na Cidadania, Cultura, Esporte e Turismo

Quais as políticas públicas e ações governamentais devem ser priorizadas para a Cidadania, Cultura, Esporte, Lazer e o Turismo de Mato Grosso do Sul? Esta é a pergunta do PPA (Plano Plurianual) que está sendo elaborado em 2023 para os próximos quatro anos.

Aqui no Estado, a plataforma http://voceparticipa.ms.gov. br/ vai recolher propostas até o dia 31 de julho. A novidade é que pela primeira vez, Mato Grosso do Sul elenca a área de “Promoção da Cidadania” para que o público proponha ações e políticas públicas voltadas às áreas de:

Envelhecimento ativo e saudável da pessoa idosa;

Enfrentamento à homofobia;

MS Acessível;

Enfrentamento ao racismo e intolerância religiosa;

Enfrentamento da violência contra as mulheres;

Autonomia financeira das comunidades indígenas;

Empreendedorismo para juventude;

Fomentar o associativismo e o comunitarismo;

Comunidades indígenas.

Secretária-adjunta de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Viviane Luiza destaca que a população deve participar para construir o Estado e o País que deseja viver nos próximos quatro anos. “Dentro da cidadania, que é a nossa secretaria, é de suma importância a participação do cidadão, primeiro porque nós estamos estreando no PPA como uma Secretaria de Cidadania, envolvendo oito eixos que fazem a transversalidade”, explica Viviane.

Para a secretária-adjunta, a promoção da cidadania se dá através de pensar as mulheres na equidade, da formação da juventude, de um MS mais acessível e um olhar cuidadoso para as pessoas idosas, além do respeito e também da promoção da igualdade racial, e da questão indígena.

“Como nós podemos ter uma equidade dentro da sociedade quando nós temos em Mato Grosso do Sul a questão indígena? Porque quando nós pensamos em uma sociedade mais igual, precisamos ver e trazer os grupos mais vulneráveis. Então, a população também precisa ter olhares específicos para esta sociedade, e é isso que a cidadania tem feito, olhado o macro e o micro, de dentro para fora e dialogando com todos para que se conscientizem e a gente tenha junto do Executivo uma sociedade civil olhando e trabalhando para o futuro que nós queremos não só para Mato Grosso do Sul como para todo o País”, reflete Viviane Luiza.

Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Na área de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, a plataforma permite à população sugerir propostas que vão desde investir em Centros Esportivos, Festivais Culturais do Estado ao Turismo e Revitalização de Parques e Praças.

Além dos itens descritos, também tem a opção de enviar outra proposta, e no campo você pode descrever sua sugestão e enviar, dizendo o que você quer que seja prioridade no Governo do Estado pelos próximos quatro anos.

Para o secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda, a participação da população é essencial para definir as ações e políticas públicas de Mato Grosso do Sul.

“Gostaria de convidar toda a comunidade a participar da construção do nosso PPA, o Plano Plurianual do Governo do Estado que está sendo elaborado neste ano e vai nortear as políticas públicas nos próximos quatro anos. Acessem a plataforma, participem através do voceparticipa.ms.gov.br, principalmente nas áreas de Turismo, Cultura, Esporte e Cidadania. É fundamental que haja participação democrática e ampla para que a gente realmente possa atender a expectativa da população”, pontua Marcelo Miranda.

Nessa sexta-feira (7), o encerramento dos encontros regionais foi na Câmara Municipal dos Vereadores, em Campo Grande. Durante toda a tarde foram ouvidas as propostas dos moradores de Campo Grande, Bandeirantes, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos. Isso porque o Governo dividiu o Estado em sete regiões e passou por Três Lagoas, Dourados, Bonito, Coxim, Corumbá e Naviraí, ouvindo a população dos municípios no entorno.

O que é o PPA

Se a sigla te parece familiar, mas você ainda não sabe exatamente do que se trata, entenda agora: o PPA é um instrumento de planejamento previsto na Constituição Federal de 1988, e que é elaborado a cada quatro anos pelos estados e Distrito Federal, com a participação da sociedade, seja em encontros presenciais ou on-line.

Através do Você Participa, a população participa contribuindo para o planejamento de médio prazo do Estado, e quais áreas o Governo de Mato Grosso do Sul deverá investir os recursos públicos pelos próximos quatro anos. Também é por meio do PPA que serão incluídas as Metas a serem atingidas, os Programas que serão criados e as Ações que garantirão os recursos para a melhor execução desse plano.

Paula Maciulevicius, Comunicação Setescc

Fotos: Álvaro Rezende