Partido de Bolsonaro busca candidatos a prefeito ‘com perfil ideológico e chances reais’ no interior

O presidente estadual do Partido Liberal (PL), deputado federal Marcos Pollon, está percorrendo Mato Grosso do Sul para reunir interessados em disputar a eleição pelo partido no próximo ano.

O objetivo, segundo o deputado, é encontrar candidatos com os mesmos princípios que os líderes do partido. “Todos os lugares que a gente conseguir um nome viável, vamos apoiar este nome. Desde que tenha o mesmo perfil ideológico, valores e princípios. Mais importante do que ser viável, é dividir os mesmos valores e princípios”, justificou.

O deputado federal, que é pré-candidato a prefeito em Campo Grande, afirma que o partido não está à procura de quem vai ganhar a eleição, mas que defenda os princípios da legenda e afirma que até apoiador do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) já quis entrar no partido, mas foi rejeitado.

“Não vamos lançar aventureiros. Serão candidatos com chances reais e que dividam os mesmos valores. Tem cidade que me falaram que a pessoa já estava eleita, mas coordenou campanha do Lula no ano passado. Não quero quem ganhe, mas que divida os mesmos valores”, justificou.

Pollon visitou Jaraguari, Bandeirantes, Camapuã, Figueirão, Alcinópolis, Costa Rica, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul no fim de semana. Nesta segunda estará em Cassilândia, Inocência, Paranaíba e Aparecida do Taboado. Amanhã é a vez de Selvíria, Três Lagoas, Brasilândia e Santa Rita do Pardo.

Foto: Divulgação

Relacionado