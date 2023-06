Partido Novo faz ato a favor de Dallagnol e contra Zanin em Campo Grande 

O partido Novo-MS realizou um protesto na praça do Rádio Clube neste domingo, 4. O ato reuniu cerca de 70 manifestantes. Uma das pautas da manifestação é a defesa do deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

Além da revolta com a cassação de Dallagnol, o protesto também abordou outras questões, como a indicação de Cristiano Zanin para o STF e a abertura da CPI para investigar um suposto abuso de autoridade no TSE e no STF.

Carlos Alberto, Vice-presidente eleito do Diretório Estadual do NOVO, qualificou o evento como “um recomeço das atividades de rua”.

Conversando com membros do partido e indagados quanto a posição partidaria no espectro político, o posicionamento é unânime: são oposição ao governo Lula.