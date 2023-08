Partido NOVO realiza evento em Corumbá nesta quinta-feira

Corumbá, MS — Prepare-se para uma noite inspiradora! O Partido NOVO esta levando um evento especial a Cidade Branca, e você nao pode perder! Guto Scarpant, atual presidente Estadual do NOVO, estará apresentando o Partido e o Jornada 2024, juntamente com os filiados e os pretendentes para o executivo e o legislativo do municipio.

O Diretório Estadual do Partido NOVO ira compartilhar uma breve apresentação partidária, mostrando seus valores, ideais e diferenciais para a população. Alem disso, Guto estará apresentando o Jornada 2024, um curso de formação política realizado pelo Partido para todos que queiram se candidatar pela sigla.

O curso de formação de candidatos, que é gratuito para filiados, e obrigatório para todos aqueles que desejam se candidatar, onde os pré-candidatos aprenderão como realizar uma campanha eleitoral. Ao falar sobre Corumbá, Guto disse que “a cidade é de extrema importância para o Partido, e já temos mais de dez inscritos no Jornada 2024 em Corumbá e

Ladário, só no primeiro ciclo de formação”. O Presidente ainda frisou que a pré-inscrição para o próximo ciclo ja está aberta através do site novo.org.br/jornada2024

Para mais informações, entre em contato com Elio pelo telefone(67) 99636-2101

Detalhes do Evento:

Data: 24 de agosto de 2023

Horario: A partir das 19h

Local: Associacao Comercial de Corumbá Endereço: Rua Delamare, 1088 –Centro