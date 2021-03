Com a aproximação da Semana Santa, quando a tradição de grande parte das famílias leva ao consumo de peixes e similares, e do Domingo de Páscoa, oportunidade de se presentear ou consumir produtos de chocolate, principalmente ovos, equipe de pesquisa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast realizou levantamento para verificar preços de tais produtos.

O levantamento para ambos os casos, foi realizado no período de 22 a 24 de março em curso. No quesito peixes, foram visitados 13 estabelecimentos envolvendo 35 produtos, enquanto no que tange a chocolates e similares os locais visitados foram sete, verificados os preços de 107 itens dos quais são divulgados 92.

Em se falando de peixes, os que obtiveram maior variação foram sardinha inteira com vísceras Kg. O quilo do produto é encontrado no Carrefour (avenida Afonso Pena, 4 909) por R$ 36,39 e no Extra ( rua Maracaju, 1 427) por R$ 8,69 o que representa variação de 318,76%. A menor variação se relaciona ao Curimba eviscerado Kg que é vendido na Peixaria do Beto (rua Spipe Calarge 1 022) por R$ 16,00 e na Peixaria do Aero Rancho ( avenida Presidente Tancredo Neves 1 221) por R$ 14,90.

Como detalhe, no total de produtos pesquisados, onze não apresentaram diferença de preços nos estabelecimentos visitados e cinco tiveram variação superior a 100%, sobressaindo-se a sardinha inteira com vísceras com 318,76 por cento de diferença.

Chocolates

Também tradicionais para a época, produtos de chocolate também foram objeto de pesquisa. Neste caso, a maior variação registrada diz respeito a “coelhinho” com ovo de 40 gramas, este item está a venda nas Lojas Americanas (rua Marechal Rondon, 1 336) por R$ 9,99 enquanto no Assai Atacadista ( na avenida Cônsul Assaf Trad, 1 694) pode ser adquirido por R$ 4,79 ou seja, diferença de 108,56%

Os ovos de chocolate ao leite com recheio sabor trufas, pesando 350 gramas apresenta variação de 0,04% uma vez que no Assai é vendido por R$ 23,50 enquanto no Atacadão (avenida Coronel Antonino 3 699) o preço é R$ 23,49. Em relação ao produto, apenas um, o “coelhinho”, com 108,56, apresentou aumento superior a 100%. Por sua vez, 22 entre os itens pesquisados não sofreram qualquer diferença.

Como ocorre quando da realização de pesquisas, também foram estabelecidos índices comparativos de preços dos produtos entre os encontrados no ano passado (2 020) e este ano, o que ocorreu apenas em relação a chocolates uma vez que não houve pesquisa sobre peixes no ano passado. Foram verificados 11 itens que apresentaram as mesmas características – tamanho, peso e medida – tendo sido encontradas diferenças para menor três deles sobressaindo-se o ovo Bis ao Leite que teve redução de – 11,04%. Os outros oito tiveram acréscimo com destaque para o Ovo de Páscoa (caminhão) Montevergine com 318g cujo aumento foi de 15,79%.

Pesquisa de Peixes Semana Santa – 2021

Pesquisa Ovos de Páscoa – 2021

Comparativo Pesquisa de Ovos de Páscoa – 2020/2021