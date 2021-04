PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no domingo (11) 43,6 Kg de maconha e 18 Kg de skunk e prendeu uma mulher na BR-463. A equipe de policiais rodoviários federais abordou um ônibus de viagem intermunicipal que fazia a linha Ponta Porã (MS) x Dourados (MS). Após vistoria, os policiais localizaram algumas malas carregadas com drogas e identificaram, através dos tickets da passagem, a proprietária das bagagens.

A mulher disse que pegou as malas em Ponta Porã (MS) e as levaria até Nova Alvorada do Sul (MS), em troca do pagamento de uma dívida de 45 mil reais que possuía com um homem. A envolvida, e as malas com os ilícitos, foram encaminhados até a Polícia Civil de Ponta Porã (MS), para as providências cabíveis.