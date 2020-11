RIO BRILHANTE-MS (Correspondente) – Passageira foi presa na sexta-feira (6) num ônibus que fazia a linha Ponta Porã/MS / Campo Grande/MS intermunicipal transportando em sua bagagem 1 Kg de cocaína.

Os policiais rodoviários federais abordaram o ônibus para fiscalização no km 323 da BR-163. Os agentes desconfiaram do nervosismo que uma passageira demonstrou com a presença policial. Os policiais notaram que a mulher se cobria com uma manta, e ao pedir para ela se descobrir, eles encontraram alguns tabletes de droga.

Já na Unidade Operacional da PRF, após revista, foram apreendidos mais dois tabletes de cocaína, presos à perna da mulher por coxais. Ela confessou que foi contratada em Parauapebas/PA, por uma pessoa desconhecida, para ir até Ponta Porã/MS, buscar uma mercadoria e que, pelo transporte, ganharia R$1.000,00 para levar até Campo Grande/MS, onde entregaria a outra pessoa desconhecida.

A mulher foi presa e encaminhada para a Polícia Civil de Rio Brilhante/MS, bem como, a droga apreendida.