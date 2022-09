Uma jovem de 18 anos solicitou uma corrida até o Shopping Campo Grande. Na chegada disse ao chofer que pagaria no próximo “serviço”, pois o aplicativo permite. O motorista se irritou e arrancou o carro. Dizendo que a deixaria no local de partida. Com medo pulo do carro em movimento na Rua Hermelita Oliveira Gomes no Santa Fé machucando o joelho. O caso foi registrado na DEPAC Centro.