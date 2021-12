BATAYPORÃ-MS (Correspondente) – Antônio Luiz dos Santos (36) morreu na madrugada desta terça-feira (21) após o carro VW Golf, com placas de Marilena no Paraná em que ele estava bater na traseira de um caminhão na MS-276 próximo do Rio Samambaia no município. O veículo após a colisão com uma carreta carregada de soja saiu da pista e depois pegou fogo. De acordo com informações o motorista conseguiu sair ileso do acidente com o auxilio de populares. Ele foi socorrido pelo Corpo dos Bombeiros de Nova Andradina e encaminhado Hospital Regional de Nova Andradina. A vítima morava em Rosana, São Paulo (SP). a Polícia Militar Rodoviária (PMR), informou que os dois ocupantes do Golf, estavam retornando de um show que aconteceu em Nova Andradina com destino suas residências.