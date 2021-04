Ponta Porã (MS), 16 de abril – Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, na madrugada desta sexta-feira um homem, de 37 anos de idade, que seguia para o Mato Grosso com três pacotes de cocaína e um pacote de pasta base de cocaína, que estavam presos em suas pernas. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, no município de Ponta Porã.

Os militares abordaram um ônibus de transporte de passageiros que seguia de Ponta Porã para Campo grande (MS). A agitação e o nervosismo de um dos passageiros chamaram a atenção dos policiais que localizaram, presos em suas pernas, 1,616 quilos de cocaína distribuídos em três pacotes e 583 gramas de pasta base de cocaína, em outro pacote.

O homem disse que foi contratado para pegar a droga em Ponta Porã e entregar na cidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.