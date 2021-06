A Polícia Federal prendeu em flagrante na segunda-feira (21), um homem tentando embarcar com drogas e arma de fogo com numeração raspada, acondicionadas em bagagem de mão, com destino ao Aeroporto Santos Dumont/RJ. A arma, uma pistola Taurus .380, municiada, e a droga foram identificadas na vistoria de raio-x. O preso responderá junto à Justiça Federal pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo com numeração raspada.