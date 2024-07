Passageiro é preso tentando embargar com 400 canários-da-terra no Aeroporto Internacional de Boa Vista/RR. As aves estavam em três malas em condições de maus tratos.

O passageiro foi detido e encaminhado à sede da Polícia Federal para lavratura do flagrante, sendo liberado após o pagamento de fiança.

O autuado deve responder por crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais.