Passageiro é preso com drogas no estômago no Aeroporto do RJ

No domingo, 8/9, a Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, prendeu um jovem de 20 anos no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Ele tentava embarcar para Paris com cápsulas de cocaína ingeridas e 1 kg da droga escondido em uma cinta.

Após o teste positivo para a droga, ele foi levado ao hospital para expelir a cocaína e, após a alta, será encaminhado ao sistema prisional. Ele enfrentará até 25 anos de prisão por tráfico internacional de drogas.

A colaboração entre os órgãos e a eficácia da operação são fundamentais para garantir que o sistema de justiça possa lidar adequadamente com esses crimes graves.