Passageiro é preso com Lipostabil na BR-463

A PRF apreendeu 250 medicamentos ilegais na BR-463 em Ponta Porã. Os policiais abordaram um ônibus de viagem de itinerário Ponta Porã – São Paulo. Durante as entrevistas, um dos passageiros disse que transportava 250 ampolas de Lipostabil, medicamento que não possuí registro na Anvisa, sendo proibida sua importação, distribuição, manipulação, venda e uso deste medicamento. Diante do flagrante, o passageiro foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Ponta Porã, juntamente com a mercadoria.