JARDIM-MS (Correspondente) – Passageiro é preso transportando 6 Kg de maconha. Os policiais abordaram um ônibus da linha Bela Vista / Jardim. Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais perceberam que um jovem (21) estava nervoso com a presença policial. Ao procederem à busca em sua bagagem, localizaram o entorpecente. Ele declarou que adquiriu a droga na cidade de Bela Vista e iria comercializá-la na cidade Porto Murtinho, onde reside. Diante dos fatos, o jovem foi preso por Tráfico de Drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.