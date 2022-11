O tempo seguirá instável em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (22) com chance de chuvas em todas as áreas, mas o destaque será o refresco nas temperaturas que ficaram bem perto dos 40°C no final de semana.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/Semagro) indica que o avanço de uma frente fria oceânica deve favorecer uma ligeira queda nas temperaturas entre hoje e quinta-feira (24). Nesta terça-feira, por exemplo, Corumbá, que registrou 38°C no domingo, deve ter máxima de 27°C. Em grande parte do Estado a tendência é de máximas abaixo de 30°C.

A meteorologia também indica chance de chuvas de intensidade fraca a moderada. Porém, não se descartam pancadas de chuvas de forte intensidade e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento, que podem atingir valores acima de 70 km/h, e eventual queda de granizo, especialmente para as regiões Oeste, Nordeste e Leste.

“Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao deslocamento de cavados, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade e à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai”, explica a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.

Em grande parte do Estado, os ventos atuam do quadrante Oeste/Sudoeste com rajadas de vento entre 40-60 Km/h e pontualmente podem atingir valores de 70 km/h.

Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimadas para esta terça-feira em Mato Grosso do Sul.