O Pastor Wilfrido Arce Cárceres de 41 anos foi executado com oito tiros de pistola 9mm na porta da sua Igreja em Pedro Juan Caballero. Segundo informações ele havia sido preso em 2009 com 336 Kg de cocaína. O líder religioso foi surpreendido pelos pistoleiros quando chegava ao templo para realizar o culto. O pastor era proprietário de uma loja de ferragens e materiais de construção. O homicídio está sendo investigado se há ligação com o crime organizado.