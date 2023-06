Pastor e Mulher gravida de 8 meses morrem em acidente na BR – 163

Após sete dias seguidos de frio, o calor volta com tudo nesta semana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana, compreendida entre os dias 18 e 24 de junho, será de sol, calor, céu limpo e temperaturas altas em Mato Grosso do Sul.

Portanto, o inverno , que inicia na quarta-feira (21), começará quente. Conforme apurado pela reportagem, os termômetros subirão gradativamente ao longo da semana.

Em Campo Grande, o domingo (18) ainda permanecerá fresquinho, com temperatura máxima de 20ºC. Na segunda-feira (19), os termômetros alcançarão 22ºC. Já na terça-feira (20), os termômetros sobem mais e atingem 26ºC.

O calor volta com tudo na quarta-feira (21), com máxima de 28ºC. As temperaturas permanecerão altas na quinta (22), sexta-feira (23) e sábado (24), com previsão de 30ºC durante o dia.

Há possibilidade de pancadas isoladas de chuva na quarta (21), quinta (22), sexta-feira (23) e sábado (24).

Durante a semana, haverá rajadas de vento de intensidade fraca/moderada. A umidade relativa do ar permanecerá favorável, com índices entre 35% e 100%.

De acordo com o Inmet, as temperaturas devem atingir 34ºC em Corumbá na qurta-feira (21), 29ºC em Dourados, 29ºC em Ponta Porã, 34ºC em Sonora e 30ºC em Três Lagoas na terça-feira (20).

FRIO INTENSO

Moradores de Mato Grosso do Sul enfrentaram dias e noites congelantes na semana de 12 a 17 de junho. Frente fria, a mais forte do ano até o momento, atingiu o Estado e derrubou temperaturas em todos os 79 municípios.

Segundo o Inmet, Rio Brilhante, município localizado a 165 quilômetros de Campo Grande, esteve entre as 20 cidades mais frias do Brasil neste sábado (17). No ranking, ficou em 11º lugar entre as cidades mais geladas. Os termômetros atingiram os 5,1ºC no município.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, os termômetros bateram 7,9ºC em Campo Grande na quinta-feira (15), com sensação térmica próxima aos 5ºC.

Em Corumbá, a temperatura foi de 9,4ºC, com sensação de 8,4ºC. Os corumbaenses não estão acostumados com tanto frio.

Também geou em Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Sidrolândia, Bonito e São Gabriel do Oeste na sexta-feira (16).

Três moradores de rua e centenas de cabeças de gado morreram de frio nesta semana em Mato Grosso do Sul.

Nelson foi encontrado caído no chão, em via pública, na sexta-feira (16) e apresentava sinais de hipotermia, alcoolismo e acidente vascular encefálico/morte cerebral. Foi levado para a UPA Leblon pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com sinais vitais instáveis, que evoluiu para parada cardiorrespiratória. Foram realizados os procedimentos de ressuscitação, mas o homem não resistiu e morreu no local.

Em Campo Grande, morador de rua, identificado como Sidirlei Carvalho, 57 anos, foi encontrado morto, na quarta-feira (14), em frente a uma madeireira, no Jardim Monumento, por um funcionário que chegou para trabalhar por volta das 6h. Ainda conforme a PM, não havia sinais de violência ou ferimentos no corpo da vítima e a principal suspeita é que tenha morrido de hipotermia.

Em Ponta Porã, homem em situação de rua, identificado como Brian, foi encontrado morto, na quarta-feira (14), na linha internacional, próximo a uma empresa ao lado da rodovia MS-164. Equipes da polícia e socorristas também foram ao local e, em levantamento preliminar, a principal suspeita é de hipotermia.

Hipotermia é quando a temperatura do corpo se encontra abaixo dos 35°C. A principal e única causa da hipotermia é a longa exposição ao frio intenso.

Os sintomas de hipotermia são tremores, falta de circulação sanguínea, perda da fala e controle dos movimentos do corpo, queda da frequência cardíaca e respiratória e perda dos sentidos.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações: