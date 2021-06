Um pastor, 38 anos, foi preso nesta terça-feira (8) acusado de abuso sexual por mulheres que frequentavam os cultos da igreja presbiteriana Portas Abertas, em Belo Horizonte. Até o momento, quatro vítimas denunciaram o crime.

De acordo com a delegada Cristiane Angelini, da Delegacia Especializada em Combate à Violência Sexual, o pastor cometia os abusos sempre da mesma forma e escolhia mulheres que passavam por momentos de dificuldade.

A primeira denúncia foi feita em 2018, de forma anônima, por uma vítima de 27 anos. Com o inicio das investigações, outras três mulheres, com idades entre 27 e 39 anos, também procuraram a delegacia para registrarem ocorrência.

Outras vítimas também narraram abusos, supostamente cometidos pelo pastor, os depoimentos foram feitos de forma anônima.

Conforme publicado no portal UOL, o pastor convidava as vítimas para realizar orações em um ambiente reservado e, nesse local, orientava para que elas reproduzissem alguns atos de cunho sexual.

Segundo as mulheres, ele pedia para que elas colocassem na boca o dedo polegar dele, simulando sexo oral e alegava que entidades só sairiam do corpo com aquela prática.

Ainda segundo relato das vítimas, o pastor as abraçava pelas costas, com força, e que podiam sentir o órgão genital do homem.

Confrontado por uma das vítimas, o pastor a ameaçou e afirmou ter influência e amigos perigosos. Ele tem mais de 490 mil seguidores em uma rede social, “é considerado um religioso de referência e respeitado no círculo religioso. Todavia, o pastor usa de sua influência, credibilidade e fama para conseguir satisfazer sua lascívia de modo obscuro e fraudulento”, afirma a delegada.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e pode responder por crime de violação sexual mediante fraude, que tem pena de dois a seis anos de prisão.