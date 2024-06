Pastores são homenageados pelo vereador Dr. Sandro Benites em solenidade

Em comemoração ao Dia Municipal do Pastor Evangélico, o vereador Dr. Sandro Benites, homenageou os pastores Johannes Janzen e Samuel Rebeca, durante a solenidade realizada pela Câmara Municipal de Campo Grande, na noite de quarta-feira (19/6).

Na solenidade, os homenageados receberam a Medalha Legislativa Pastor Evangélico “Apóstolo Edilson Vicente da Silva”, criada por meio da Resolução n. 1.272/18.

Em um contexto de excelência acadêmica e compromisso pastoral, Johannes Janzen se destaca como professor de engenharia na Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Sua trajetória acadêmica é marcada pela obtenção de dois pós-doutorados no renomado Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, além de ser doutor, pela Universidade de São Paulo (USP).

Seu interesse pela teologia levou-o a frequentar o seminário da Igreja Batista Central. Desde o ano de 2010, ele exerce o papel de pastor principal nesta igreja, demonstrando um compromisso profundo com sua comunidade e fé.

Oriundo da cidade de Brasnorte/MT, o pastor Samuel Rebeca veio para Campo Grande/MS em outubro de 2013, para cumprir o chamado missionário para pastorear a Igreja Assembleia de Deus Belém. Desde criança, teve sua a vida pautada na palavra de Deus e ao chamado Missionário.

O pastor Samuel Rebeca começou seu ministério, ainda muito jovem. Foi separado a cooperador, em seguida, no ano de 2007, separado ao diaconato, depois ungido ao Presbitério e, após 5 anos, se tornou Evangelista. Quatro anos depois, em 2017, foi ungido a pastor. Hoje, ele é pastor fundador e presidente da Assembleia de Deus Belém, localizada na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande, convencionada na Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Mato Grosso Do Sul – COMADEM.