O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), abre na próxima terça-feira (8), mais um leilão de veículos para sucata aproveitável em Campo Grande. O certame acontece de forma online, pelo site Casa de Leilões. Ao todo, são 20 lotes de veículos, sendo 45 motos e 15 automóveis apreendidos nas agências de Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Terenos e Rochedo. A visita presencial acontece nos dias 17, 18 e 21 de junho no pátio FX localizado no trecho Anel Rodoviário, nº 14.616 – Jardim Noroeste, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Conforme o Coordenador de Leilões do Detran-MS, Túlio Brandão, sucata aproveitável são veículos cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que conste o número de identificação veicular e só pessoas jurídicas podem participar. “Podem participar do leilão, pessoas jurídicas devidamente cadastrada em qualquer Detran de território nacional”, acrescenta. O certame acontece de forma online, pelo portal www.casadeleiloes.com.br, com encerramento previsto para às 15h (horário de Brasília), do dia 22 de junho.