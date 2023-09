Patrão espanca açougueiro e o obriga a assinar demissão no Tiradentes em Campo Grande. De acordo com a vítima quatro pessoas o espancaram; um funcionário e dois homens. Ele estava de atestado médico por 18 dias, devido um acidente. Com o pedido assinado, o açougueiro perde todos os direitos trabalhistas. O caso segue em investigação.