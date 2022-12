Fechando os trabalhos deste ano na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador William Maksoud apresenta na próxima terça-feira (20), durante a última sessão ordinária de 2022, novas indicações para benfeitorias nos bairros.

Dentre as indicações do parlamentar estão os serviços de patrolamento e encascalhamento no Jardim Pênfigo; operação tapa-buraco no Jardim Campo Belo; implantação/pintura de quebra-molas na Vila Santa Luzia; instalação de cobertura e assento em ponto de ônibus no Jardim Centro-Oeste e Jardim Leblon; sinalização nos bairros Jardim Colibri, Jardim Pênfigo e Pioneiros; e poda ou remoção de árvore na Vila Bandeirante.

“A participação dos moradores e comerciantes é fundamental para construção de uma Campo Grande melhor. Protocolamos todas os pedidos como indicações na Casa de Leis e encaminharemos aos órgãos competentes”, comentou Maksoud.

Após a última sessão ordinária deste ano, começa o recesso parlamentar, quando as atividades em Plenário são interrompidas. Neste período, porém, a Casa de Leis segue funcionando normalmente.

A sessão acontece a partir das 9 horas e pode ser acompanhada no Plenário Oliva Enciso, na Câmara Municipal, ou pela transmissão ao vivo nas redes sociais da Câmara, no Facebook e Youtube.