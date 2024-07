Patronato Penitenciário de Dourados conclui 4º Curso de Informática para egressos

O Patronato Penitenciário de Dourados encerrou, nessa quarta-feira (3.7) o 4º Curso de Fundamentos Básicos da Informática, uma iniciativa do Projeto de Ações de Atenção ao Egresso. O curso foi realizado em parceria entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), visando qualificar egressos e seus familiares.

O objetivo principal do curso foi capacitar os participantes para utilizarem as ferramentas do pacote Office em sistemas Windows e Linux, respondendo às demandas tecnológicas do mercado de trabalho e do dia a dia. A turma contou com 12 inscritos, dos quais nove concluíram o curso. As aulas foram ministradas na sala de informática do Patronato.

Os instrutores Jackson Alves da Costa e Diego Aparecido de Paula Farias, ambos do Senai, compartilharam seus conhecimentos e experiências com os alunos. Participaram do curso egressos do Patronato Penitenciário de Dourados e pré-egressos do Semiaberto Masculino e Feminino de Dourados.

A próxima turma está programada para iniciar no começo de julho de 2024 e seguirá o mesmo formato, contemplando pré-egressos, egressos e familiares. As inscrições serão realizadas no Patronato Penitenciário de Dourados.

Durante o encerramento, a diretora do Patronato Penitenciário de Dourados, Gislaine de Souza Fonseca Schveiger, enfatizou o impacto positivo do conhecimento adquirido: “O conhecimento adquirido certamente terá um impacto positivo em suas vidas, capacitando-os para uma reinserção mais efetiva na sociedade e a oportunidades de acesso ao trabalho. Contem conosco para apoiá-los nesse percurso e saibam que acreditamos no talento e na capacidade de cada um de você”, disse

Aos concluintes, o diretor do Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto Masculino de Dourados, Cláudio de Oliveira Alves, destacou a importância de manter o foco nos objetivos após a conclusão do curso: “Agora, ao concluírem esse curso, reforço a importância de manterem o foco em seus objetivos. Lembrem-se sempre do potencial que possuem para construir um futuro promissor”, disse. “Este é apenas o começo de uma jornada repleta de possibilidades”, complementou.

Já a diretora do Semiaberto Feminino de Dourados, Laiza Fernanda M. da Silva, ressaltou que a capacitação representa mais do que a conclusão de um curso: “Essa capacitação não representa apenas a conclusão de um curso, mas também simboliza a abertura de novas oportunidades e possibilidades para os egressos e seus familiares”, afirmou.

Serviço

Para mais informações sobre as inscrições e o próximo curso, os interessados devem procurar a unidade assistencial.