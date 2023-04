Patrulha Mirim da PMMS recebe bombons em Sonora

Coxim (MS): O Projeto Patrulha Mirim em Sonora recebeu nesta quarta feira (05/04), uma equipe da Cooperativa SICREDI para doações de bombons.

O projeto é desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal e o Conselho Comunitário de Segurança com as crianças e adolescentes do município.

Com a presença do Gerente Bruno e toda sua equipe foi possível distribuir 70 caixas de bombons aos alunos do Projeto.

Com mais essa parceria do Sicredi do município, foi possível proporcionar aos patrulheiros uma páscoa feliz, pois todos receberam uma caixa de bombom e assim tornou um dia mais especial e todos possam ter uma páscoa feliz.

Assessoria de Comunicação Social – 5°