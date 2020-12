Bataguassu-MS (Correspondente) – Por volta das 05h desta quarta-feira (23), a guarnição da Patrulha Rural da 7ª CIPM apreendeu na região de Bataguassu, grande quantidade de mercadorias de Descaminho que eram transportadas num comboio de 5 (cinco) veículos.

Os policiais realizavam abordagens no trevo da MS 395, quando deram ordem de parada à um comboio de 5 veículos que seguia sentido a cidade de Brasilândia. Durante os procedimentos, foi constatado que todos os carros transportavam mercadorias oriundas do Paraguai, que entraram ilegalmente no País, através da Fronteira com Ponta Porã/ MS.

Os condutores, moradores do interior do Estado de São Paulo, relataram que adquiriram os produtos para fins de revenda em suas respectivas cidades. Dentre os itens apreendidos haviam isqueiros, cadeados, produtos eletrônicos e perfumaria.

Diante dos fatos, os veículos com as mercadorias foram trazidos à Bataguassu onde foi realizada a apreensão para posterior encaminhamento à Receita Federal em Campo Grande/MS. Os condutores foram qualificados e responderão pelo delito de Descaminho.