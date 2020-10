Policiais Militares Ambientais de Costa Rica realizavam bloqueio no local conhecido como Trevo do Gaúcho Pobre, localizado no entroncamento das rodovias estaduais MS-306 e 316 no município durante a operação ictiofauna e prenderam um homem de 33 anos por transporte de pescado ilegal. Ele foi abordado em uma caminhonete Toyota Hilux e transportava na carroceria do veículo em uma caixa térmica 36 kg de pescado das espécies tambaqui, pintado, cachara e corvina.

O homem afirmou não possuir documentos referentes aos peixes e que havia adquirido em uma feira livre do município de Oriximiná (PA), onde ele tem um comércio. Durante a vistoria aos pescados, os Policiais verificaram que havia exemplares com tamanho inferior ao permitido para a captura de algumas espécies e alguns exemplares com visíveis marcas de terem sido capturados por meio de petrechos proibidos de redes de emalhar. Foram apreendidos o pescado e o veículo.

Os Policiais deram voz de prisão ao infrator, residente em Ibaté (SP) e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, juntamente com o material apreendido, onde foi autuado em flagrante por crime de transporte de produto da pesca predatória e saiu depois de pagar fiança. A pena para o crime é de um a três anos de detenção. Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.420,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.