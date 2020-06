NOVA ANDRADINA -MS (Correspondente) – PMA Durante fiscalização na rodovia MS 141 prenderam hoje (12) um paulista e apreenderam seu veículo carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai. No veículo, um VW Gol, foram apreendidos 250 pacotes de cigarros. O infrator, residente em Auriflama/SP, afirmou que pegou o tabaco na cidade de Pedro Juan Caballero/PY e levaria para ser comercializado em sua cidade. O veículo e o cigarro foram apreendidos. O homem será conduzido, juntamente com o material apreendido, à Polícia Federal na Capital. Esse é o segundo veículo apreendido com cigarro contrabandeado pela PMA na operação Corpus Christi.