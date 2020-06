CORONEL SAPUCAIA-MS (Correspondente) – A PM prendeu na manhã de hoje (23) um homem, morador de Araçatuba/SP que viajava num ônibus de linha intermunicipal e levava na sua bagagem 14 Kg de maconha. Após abordagem ao ônibus que fazia a linha Coronel Sapucaia / Campo Grande os militares localizaram uma mala contendo o entorpecente. Através do ticket da bagagem foi possível localizar o proprietário da bagagem. Diante do flagrante, o autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao órgão com atribuição legal para as providências investigativas e judiciais.