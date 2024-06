Paulo Corrêa articula e Energisa amplia rede do distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã

Após anos de espera, a luz elétrica finalmente está chegando a mais de 350 residências do distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã. Graças à articulação do deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB), este marco representa muito mais do que a instalação de postes e fios: é uma nova era de oportunidades, conforto e dignidade para centenas de famílias.

A concessionária de energia já iniciou a instalação dos postes e distribuição dos fios da nova rede. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final deste ano.

“Foi um processo longo, onde o Governo do Estado, por meio da Agehab, e em parceria com a Prefeitura de Ponta Porã, tiveram que fazer a regularização fundiária dessa área num primeiro momento para que, então, a gente pudesse trabalhar para levar a energia elétrica para essas famílias”, explicou o 1º secretário da Assembleia Legislativa.

Corrêa lembra que essa é uma conquista coletiva, que contou com o empenho de vários atores políticos, entre eles o governador Eduardo Riedel, a senadora Tereza Cristina, o prefeito Eduardo Campos, a ex-subprefeita do distrito, Natália Velasquez, a liderança local Pepino, além do titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, ex-prefeito de Ponta Porã.

“Nesse processo todo, tivemos o apoio irrestrito do presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, que recebeu nosso pedido com muito carinho e tomou todas as providências para ampliar a rede e fazer com que a energia elétrica chegasse a essas moradias o mais rápido possível, trazendo mais dignidade e qualidade de vida para as famílias que esperaram tanto tempo por isso”, acrescentou o parlamentar.

Compromisso Feito, Obra Realizada

Ex-subprefeita do Distrito de Nova Itamarati, Natália Velasquez, afirma que a articulação feita por Paulo Corrêa foi fundamental para que a luz chegasse às famílias do distrito.

“Em outubro de 2023, entregamos o ofício ao nosso deputado Paulo Corrêa, pedindo seu apoio para levar a energia até o distrito de Nova Itamarati. Logo na sequência, em novembro, tivemos uma reunião com o presidente da Energisa, que se comprometeu a fazer a extensão da rede ainda em 2023. As obras já começaram e, em breve, vamos realizar esse sonho da população que mora no nosso distrito”, contou.

Importante liderança local, Pepino, agradece a parceria com Paulo Corrêa, que tem rendido bons frutos para a comunidade. “Em nome do povo de Itamarati, quero agradecer ao deputado Paulo Corrêa, ao governador Eduardo Riedel, à senadora Tereza Cristina e ao presidente da Energisa pela extensão da rede que tem sido feita lá no distrito. Se não fosse o apoio de vocês, não alcançaríamos essa conquista sozinhos”, finalizou.