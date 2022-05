Três anos de buscas, Paulo Cupertino Matias foi preso segunda-feira (16), em São Paulo. Após a fuga Cupertino passou por cidades de Mato Grosso do Sul. Policiais da 6ª. Seccional realizaram a prisão e o encaminharam para o 98º Distrito Policial, no Jardim Miriam, Zona Sul de São Paulo. Cupertino passará por exame de corpo de delito no IML e depois será encaminhado ao DHPP. Cupertino está incluído na Difusão Vermelha da Interpol sendo o primeiro nome da lista dos criminosos mais perigosos e procurados de São Paulo.