Quase um mês depois da despedida do cantor sertanejo Paulo Sérgio, que foi vítima da covid, o companheiro de música Santhiago e amigos realizam live especial com tributo ao músico. Com participação especial de Junior Mota, Paulo Sérgio será homenageado a partir das 18h com transmissão pelo canal do Youtube da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Ele formava dupla com Santhiago, mas começou a carreira ao lado de Marco Aurélio. Os dois são reconhecidos como precursores do sertanejo universitário. A dupla cantava desde 1995, mas o primeiro disco só foi gravado em 1997, com as músicas “Escuta”, “Deusa Menina” e “Deita No Meu Colo”. Em 2012 os dois se separaram, mas Paulo Sérgio também continuou cantando e como empresário de outras duplas. Santhiago, que era seu atual parceiro, não cansa de fazer homenagens ao amigo.