Os órgãos colegiados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul já estão com a pauta de julgamento preparadas para a próxima semana. Assim, de 12 a 16 de julho, devem ser julgados 590 processos. Para consultar as pautas de julgamento das Câmaras e Seções basta acessar https://esaj.tjms.jus.br/pauta-julgamento/consulta

Importante lembrar que para sustentação oral e antecipações de julgamento os operadores do direito devem enviar a solicitação por e-mail. O advogado que pretenda fazer sustentação oral ou pedir antecipação de ordem de julgamento deve enviar seu pedido até as 18 horas do dia útil anterior ao da sessão, observando o órgão para o qual foi pautado o julgamento.

Para as solicitações, as partes devem observar os e-mails das sessões de julgamento telepresenciais dos colegiados que se reúnem na próxima semana:

Dia 12 de julho

2ª Seção Cível, às 14 horas: 2seccivsust.oral@tjms.jus.br

Dia 13 de julho

2ª Câmara Cível, às 14 horas: 2civsust.oral@tjms.jus.br

4ª Câmara Cível, às 14 horas: 4civsust.oral@tjms.jus.br

2ª Câmara Criminal, às 14h30: 2crimsust.oral@tjms.jus.br

Dia 14 de julho

3ª Câmara Cível, às 14 horas: 3civsust.oral@tjms.jus.br

2ª Seção Criminal, às 14 horas: 2seccrimsust.oral@tjms.jus.br

Dia 15 de julho

1ª Câmara Criminal, às 14 horas: 1crimsust.oral@tjms.jus.br

3ª Câmara Criminal, às 14 horas: 3crimsust.oral@tjms.jus.br