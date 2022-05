Pouco mais de dois meses depois de iniciada, a obra de pavimentação da Rua Germano Bellan, em Maracaju, já tem cor e forma. Quem passa pelo local vê asfalto, meio fio e sistemas de drenagem onde antes era estrada de chão. Com R$ 2,2 milhões de investimento do Governo do Estado, a intervenção no local teve início em 21 de fevereiro e a data prevista para conclusão é junho deste ano.

A Rua Germano Bellan dá acesso à Fundação MS, um centro de pesquisa e difusão de tecnologias agropecuárias que realiza todos os anos a feira Showtec, considerada o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul. Na edição deste ano, por exemplo, são esperadas 15 mil pessoas em três dias de evento.

“Temos uma parceria antiga com a Fundação MS para o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à modernização da agricultura. E agora, oferecendo uma infraestrutura melhor na região, facilitamos que toda essa pesquisa tecnológica que é demonstrada na Showtec, seja mais acessível para visitantes e pesquisadores”, destacou Reinaldo Azambuja.

Conforme a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), a obra no local está bem avançada. Na área externa da Fundação será iniciado o serviço de base e pavimentação asfáltica. Os sistemas de drenagem estão 100% concluídos. No espaço interno, pavimento e drenagem já foram finalizados, faltando agora a conclusão do meio fio, que está em 40%, e a instalação da sinalização.

Para o presidente da Fundação MS, Luciano Muzzi, a obra era demandada há muito tempo. “O trânsito de expositores e visitantes é muito intenso nos dias de evento”, disse ele, destacando, ainda, que a obra estruturante beneficia a pesquisa e o desenvolvimento de inovações tecnológicas no Estado.

A obra de pavimentação é executada com recursos do Pró-Desenvolve, o Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico, administrado pela Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).