Nos últimos dias de 2021 os trabalhos do Governo do Estado para a estruturação de rodovias estaduais não param. Em Coxim, a pavimentação de 6,6 quilômetros da MS-223, que liga o distrito de Silvolândia ao pequeno povoado de São Romão entrou em fase de conclusão.

A obra já estava com quase toda a pavimentação concluída, restando apenas aproximadamente 300 metros onde estava sendo instalada uma galeria, por onde passa um riacho. Com a galeria instalada, e a drenagem e pavimentação executadas, resta, agora, a construção de uma segunda galeria para a conclusão da obra.

A nova estrutura da rodovia já anima os produtores locais a expandirem seus negócios, como é o caso do pecuarista Eduardo Gomes, que já pensa em trabalhar com a agricultura, já que a rodovia asfaltada facilita o escoamento. “Era muito difícil, uma estrada ruim, estragava carro, atolava caminhão. Viviam me ligando para ajudar a desatolar caminhão. Agora com o asfalto melhorou muito, agora com as pontes de concreto é outra coisa. A chegada do asfalto abre outras possibilidades, ajuda muito a gente ter coragem de mexer com agricultura também”, disparou.

Celestino Vendrusculo é morador antigo da região. Ele tem uma propriedade a beira da rodovia, onde mexe com suinocultura e pecuária. “Chegamos aqui em 1975, somos pioneiros. Passamos por todos os governos até chegar ao atual, é com muita alegria e satisfação que recebemos essa logística de progresso. O produtor rural contribui, paga imposto, mas ele também quer a contrapartida, que é o mínimo, o escoamento da produção. Então, a gente fica muito grato ao Governo do Estado”, disse.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, ouvir os depoimentos dos moradores mostra que o Governo do Estado está no caminho certo. “Ao investir em rotas de áreas produtivas como esta de Coxim, estamos direcionando recursos ao que, de fato, funciona, no ciclo do desenvolvimento, que gera recursos, renda e empregos”, destacou.

Nessa obra, o investimento do Governo do Estado é de R$ 15.412.897,50 e a previsão é que a obra seja entregue em janeiro, ou início de fevereiro, se as condições do tempo estiverem favoráveis.